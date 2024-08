Como ai raggi X, così può pungere la Juve: non solo Belotti e Da Cunha

Como, l’attacco è sotto osservazione. L’occhio sarà quello dei tifosi e, soprattutto, degli avversari. C’è grande curiosità attorno ad Andrea Belotti, dopo un paio di stagioni non esaltanti. C’è anche il ritorno in A del comasco Patrick Cutrone, dopo le 23 reti segnate in Serie B nei suoi primi due anni a Como. Ma c’è anche chi la Serie A l’aveva lasciata a gennaio (era al Lecce) e aveva giurato di ritrovarla con il Como: parliamo dell’italobrasiliano Gabriel Strefezza. O del talentuoso Simone Verdi. Ma c’è anche chi, la serie A, non l’ha mai vista, come Alessandro Gabrielloni, simbolo del Como passato dalla D alla A. In realtà c’è un giocatore di cui mister Fabregas si fida tantissimo e che è sconosciuto al grande pubblico. È il francese, di origini portoghesi, Lucas Da Cunha. Ventitré anni di Roanne, è cresciuto nel Rennes, debuttando in prima squadra in Europa League e in League1. Nel 2020 è stato acquistato dal Nizza che lo ha girato in prestito in Svizzera, al Losanna (6 goal e 1 assist). Prima del Como, ancora Nizza e Clermont. È arrivato in riva al lago nel gennaio del 2023 ed è diventato un punto fermo l’anno scorso, concluso con la promozione del Como in A. La dichiarazione non è recentissima, ma spiega bene come la pensa mister Cesc Fabregas sul numero 33: "Vorrei undici Da Cunha".