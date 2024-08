Fabregas: Juve devastante, e che Yildiz...Como, differenza solo di qualità

L'allenatore del Como , Cesc Fabregas , è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il ko dei lariani in casa della Juventus : "Voglio rivederla la partita e analizzarla, per capire. L'anno scorso abbiamo perso 3-0 contro il Palermo e poi abbiamo finito da migliore squadra del campionato. La differenza è stata di qualità, la Juve è stata devastante quando ha recuperato palla, vedi giocatori come Yildiz e capisci che non è un discorso di tattica, è un discorso di qualità dei giocatori".

Le parole di Fabregas

"Chi pensa che il Como sia da Champions sbaglia, siamo in un processo che ha bisogno di tempo, piano piano lavorare per crescere. Con Baselli in campo non si è vista la differenza tra le due squadre, il suo infortunio ci ha fatto perdere tanto. Il livello della Serie A è questo, lo sappiamo, io sono stato chiaro con il club su quello che serve a questa squadra dal giorno dopo la festa promozione. Se vogliamo giocare così aperto, con la palla, dobbiamo avere la qualità per non perderla come oggi".