Fabregas, lezione Como contro la Juve: "Una sconfitta da cui imparare"

Como: Fabregas su Juve, Cagliari e Sergi Roberto

Così Fabregas in sala stampa sul ko di Torino: "Con la palla si poteva fare molto meglio, si poteva giocare in avanti con più fiducia, con più cattiveria ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo giocato con un po' di paura, spesso all'indietro. Da un lato è normale: per lo stadio, per il momento, ma in 2-3 mesi penso che la squadra non sarà più quella vista contro la Juve. Se giochi più partite nello stadio della Juve, giochi sempre in maniera differente rispetto alla prima volta. Abbiamo imparato dalla quella sfida, anche io ho appreso. Non tutte le settimane giocheremo contro di loro, ma il nostro livello si alzerà di settimana in settimana".

Sul Cagliari, prossimo avversario: "Sarà sicuramente una sfida difficile, ma siamo preparati: abbiamo le idee molto chiare. Loro sono una squadra fisica, quindi ci aspettiamo una partita in cui lottare e giocare con grande qualità per raggiungere i 3 punti". Infine su Sergi Roberto, grande acquisto delle ultime ore: "Non è ancora al massimo ma ci sarà, io lo vedo come un centrocampista centrale ma può essere schierato anche nel ruolo di terzino. Ci darà una grande mano".