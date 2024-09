Como, Fabregas lancia Sergi Roberto e Audero: "Pronti per giocare"

Dopo tre giornate consecutive in trasferta per via dei lavori di riammodernamento allo Stadio Sinigaglia, il Como è finalmente pronto a fare il suo esordio casalingo in Serie A contro il Bologna. Una partita molto attesa dalla piazza e che l'allenatore Cecs Fabregas ha presentato in conferenza stampa: "Mi piace avere l'ambiente caldo, i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto anche l’anno scorso e lo faranno ancora di più in questa stagione. Il loro supporto è importante e fa piacere avere uno stadio pieno".

Como, Fabregas: "La classifica non mi preoccupa" L'ex centrocampista ha analizzato così la situazione in classifica, con il club lariano che si ritrova ultimo ad 1 punto dopo tre giornate: "Certo nel calcio conta fare punti e ce la metteremo tutta per vincere, ma questo momento è presto per guardare la classifica. Non sono preoccupato. Non credo che cambierà molto rispetto alla partita di Udine, alcuni giocatori come Braunoder e Fadera sono rientrati da poco dai loro impegni con le nazionali, valuteremo domani le loro condizioni. Per quanto riguarda la sfida contro il Bologna sarà un test molto importante per noi, sono una squadra che disputa la Champions League con molti nazionali e sono sicuramente più avanti di noi. Siamo chiamati a fare una gara intelligente, dovremo avere la massima attenzione. Loro hanno in panchina un allenatore, Italiano, che stimo molto. Mi piace il modo in cui fa giocare le sue squadre".

Fabregas: "Audero e Sergi Roberto sono pronti" Fabregas ha quindi risposto ad una domanda sulla gerarchia dei portieri, con Audero che dovrebbe fare il suo esordio al posto di Reina: "Emil è un grande portiere, è pronto per giocare. Reina ha fatto bene ed è stato importante anche nella fase di costruzione nelle prime partite. Non è comunque una scelta definitiva". Infine un commento sulle condizioni di Sergi Roberto, arrivato a parametro zero dal Barcellona: "È un giocatore importante per noi e vuole diventare protagonista. Anche lui è pronto per giocare dall'inizio".

