Fabregas, amarcord Conte: "Non mi faceva giocare, ma il migliore in 10 anni"

Sullo slancio dei due successi consecutivi, nell'anticipo delle 18,30 di venerdì, il Como rende visita alla capolista Napoli e presentando il match il tecnico dei lariani mette l'accento sull'orgoglio: "Sappiamo bene quanto siano forti, sono la squadra più in forma del campionato, ma noi cercheremo di metterli in difficoltà: non possiamo andare al Maradona frenati dalla paura", ammonisce Cesc Fabregas. Lo spagnolo tesse l'elogio del collega: "Conte probabilmente è il miglior allenatore degli ultimi anni. Mi ha allenato due anni al Chelsea, mi ha fatto soffrire un po’ in allenamento. Lo rispetto tantissimo, mi ha fatto vedere cose che non avevo mai visto né sentito prima in carriera. È venuto al Chelsea e mi ha detto che a volte non avrei fatto parte dell’undici iniziale, ma sempre con grande rispetto. Alla fine io sono rimasto al Chelsea, ho lavorato senza parlare e dopo 4 mesi giocavo sempre. Mi ha fatto soffrire e lavorare. Ho imparato tantissimo da lui, un’altra metodologia, la sua mentalità. Mi ricordo tanto di lui, ho imparato tantissimo, sono cresciuto e lo ringrazio tantissimo, abbiamo vinto Premier League e FA Cup insieme, lo apprezzo tanto”.