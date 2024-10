Fabregas: "Un Como strepitoso. Datemi Lobotka, mamma mia"

NAPOLI - Perde 3-1 e interrompe la striscia di due successi consecutivi, il Como di Cesc Fabregas che esce sconfitto dalla sfida del Maradona contro il Napoli capolista. Il tecnico spagnolo ha commentato così ai microfoni di SkySport la sfida: "Abbiamo iniziato bene, mantenendo la nostra identità di gioco, caratterizzata da possesso, qualità e idee. Nel secondo tempo, la situazione è diventata complicata dopo un errore in fase di gestione della palla. Rigore? Non è solo colpa di Sergi Roberto. Prima di quel momento, c'è stata una rimessa laterale che non abbiamo gestito bene. Emil avrebbe potuto lasciare la palla andare fuori, ma ha deciso di giocarla, e questo ha portato a una rimessa per il Napoli. Abbiamo avuto un Como superlativo per 60 minuti. Giocare contro squadre di alto livello come il Napoli ci dà fiducia. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare per gestire meglio i momenti della partita."

"Da Conte complimenti sinceri"

Un grande Napoli per Fabregas: "La loro rosa è molto importante; i cambi che fanno alzano il livello della squadra. Questo è un aspetto che come allenatore noto con attenzione". Sui complimenti ricevuti da Conte, il tecnico del Como risponde: "Sinceri e significativi. È sempre bello ricevere riconoscimenti da un allenatore del suo calibro.". "Vogliamo un mix di esperienza e gioventù - aggiunge Fabregas - Mi piace allenare i giovani che comprendono la mia idea di gioco. Stiamo lavorando bene e, sebbene siamo solo all'inizio, siamo sulla strada giusta per migliorare il nostro dipartimento di statistiche e dati".

"Datemi Lobotka, che giocatore"

A Dazn, Fabregas esalta un centrocampista del Napoli: "E' vero che il Napoli ha cominciato in maniera perfetta, ma poi non ricordo di essere andati in difficoltà nel primo tempo. Negli ultimi 20-30 minuti il Napoli ha fatto meglio, ma prima non ricordo tante occasioni per loro. Non bisogna dimenticare che loro hanno tanti calciatori che hanno vinto lo Scudetto più McTominay e altri. Datemi Lobotka per favore, che giocatore, mamma mia! Giocatori così ti fanno vincere la partita, per la sua capacità di capire il calcio, di giocarlo, di recuperare palloni. Io vado matto per i calciatori così. Però dobbiamo migliorare nei dettagli". E su Conte aggiunge: "Sono stato dieci minuti nel suo spogliatoio, parlando e scambiandoci opinioni su tutti. Sono anni che allena, ha vinto tutto, ha allenato grandi calciatori e per me è un piacere averlo messo anche un po' in difficoltà, è una cosa incredibile. Per me è uno dei migliori allenatori degli ultimi 10-15 anni".