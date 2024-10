"Bellissima sportività": Como e il particolare regalo ai tifosi del Napoli

Il Como è uscito sconfitto dalla trasferta del Maradona contro il Napoli. Nonostante il risultato - 3-1 a favore dei partenopei - la società ha voluto ringraziare i tifosi avversari per l'accoglienza riservata e per l'atmosfera vissuta sin dall'arrivo in città fino alla gara e anche dopo. Per questo il club lariano ha deciso di fare un regalo particolare ai tifosi del club azzurro che andranno in trasferta al Sinigaglia.

Como, il regalo ai tifosi del Napoli: il comunicato

Con un comunicato pubblicato sui propri canali social il Como ha deciso di dare il giusto premio all'accoglienza dei tifosi del Napoli in vista della gara di ritorno. Di seguito la nota della società: "Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari".

La nota è proseguita: "Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025". Un gesto bello, particolare e dà un senso di sportività tra due tifoserie avversarie.