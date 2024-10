Fabregas: "Perché mi ispiro a Motta e Inzaghi. Se il Como si salva..."

La lotta scudetto, il talento Paz e la scommessa per la salvezza

Non solo il tecnico della Juve, lo spagnolo ha citato anche Inzaghi: "Con il suo 3-5-2 riesce a dare vita a un'anarchia incredibile, rendendola attuabile con un grande lavoro". Sulla lotta scudetto: "Siamo ancora all'inizio, ma penso che la squadra più forte sia ancora l'Inter. Ovviamente anche il Napoli con Antonio Conte sarà lassù, sa come vincere uno scudetto e ha conquistato anche una Premier League. Per le altre vedremo". Sul Como e i suoi talenti: "So che tutti parlano di Paz, Perrone e Sergi Roberto, tanti di loro sono giocatori giovani che portano in campo la passione e lottano per aver un posto in squadra. In particolare su Nico pensavo che avrebbe avuto bisogno di due o tre mesi di adattamento per abituarsi alla cultura italiana, ma sin dai primi giorni si è visto che era preparato". Poi ha concluso con una battuta: "Se lo scorso anno (per la promozione, ndr) hanno avuto cinque giorni di vacanza a Ibiza, quest'anno in caso di salvezza potrei pagargli dieci giorni di ferie".