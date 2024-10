Varane, nuovo inizio a Como: è ufficiale il ruolo in società, il comunicato

Poche settimane fa l'addio al calcio giocato dopo l'ennessimo infortunio subito in carriera e ora l'ufficialità del nuovo ruolo all'interno del Como . Il futuro di Raphael Varane è deciso e a comunicarlo è proprio la società con una nota sul proprio sito: "Como 1907 è lieta di annunciare la nomina di Raphael Varane come membro del consiglio. Recentemente ritirato dal calcio professionistico, Varane porterà la sua esperienza e leadership a questo nuovo ruolo, segnando il prossimo capitolo della sua carriera fuori dal campo".

Varane-Como, ecco di cosa si occuperà

Ma di cosa si occuperà nello specifico Varane a Como? "Collaborerà con Osian Roberts, responsabile dello sviluppo del Como 1907, e Juliette Martin, responsabile del programma educativo, per sostenere gli sforzi di sviluppo giovanile del club. Il suo coinvolgimento andrà a beneficio non solo dei giocatori, ma anche della comunità più ampia attraverso iniziative educative. Integrando la formazione accademica, la leadership e la formazione professionale nei programmi giovanili, Varane mira ad aiutare i giovani atleti a prepararsi alla vita oltre il calcio".



Non è finita qui perché "oltre a concentrarsi sulla gioventù e sull'istruzione, Varane consiglierà sulla strategia di sviluppo dei prodotti del Como 1907, incorporando tecnologia e innovazione. Dal miglioramento delle soluzioni digitali al potenziamento delle piattaforme di analisi dei dati e dei sistemi di biglietteria, l'input di Varane aiuterà a guidare Como 1907 mentre svilupperà il suo approccio al coinvolgimento dei fan e ai miglioramenti operativi". Una visione globale per far crescere ancora di più il brand e con un occhio di riguardo verso le crescita del giovani.

L'analisi di Como-Parma: le quote