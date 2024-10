Como, Fabregas esalta Nico Paz: "Giocatore speciale, va lasciato libero"

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Como è tornato a fare punti con l'1-1 mautaro nel pomeriggio dell'ottava giornata di Serie A contro il Parma. Un risultato comunque importante per i lariani in uno scontro diretto per la salvezza che ha permesso alla squadra di Fabregas di portarsi al quattordicesimo posto in classifica a quota 9 punti. Proprio l'ex centrocampista spagnolo ha commentato la prestazione dei suoi nella conferenza stampa post partita, soffermandosi in particolare sul talento di Nico Paz.