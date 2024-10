Fabregas: "Il Torino è storia. Sergi Roberto sta bene, in attacco..."

La Serie A si avvia a scendere in campo per la nona giornata di campionato. Ad aprire le danze, dopo Udinese-Cagliari, sarà Como-Torino . La partita tra i lombardi e i veneti mette a confronto due compagini che vivono momenti diametralmente opposti. La squadra allenata da mister Paolo Vanoli arriva da una bruciante sconfitta contro i sardi di Davide Nicola, mentre i ragazzi di Cesc Fabregas hanno trovato gioco e solidità, mettendo in fila ottime prestazioni e buoni risultati. A presentare il match in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino è proprio l'ex Barcellona nella conferenza stampa di rito.

Torino-Como, parla Cesc Fabregas

Il tecnico del Como parte dall'analisi della formazione torinese: "Squadra storica, fortissima. Hanno tanti calciatori internazionali, come Maripan, Coco, Adams. Sono una squadra organizzata allenata da un ragazzo, Vanoli, che conosco bene e che stimo. Senza Zapata non cambia moltissimo, probabilmente le dinamiche di gioco sono un po’ diverse. Adams e Sanabria sono giocatori differenti da Zapata, ma l’impostazione dell’attacco sarà simile". Capitolo infortuni. Van Der Brempt "non sarà disponibile, sarà out per 2-3 settimane, ha una piccola lesione al quadricipite", mentre Sergi Roberto "si è allenato oggi, sembra che stia bene, così come Dossena. Cerri ha avuto un problema alla schiena l’altro ieri, ma oggi ha lavorato bene. A parte Ignace dovremmo esserci tutti".

Turnover nell'undici iniziale? "Vediamo, ho delle idee su come gestire queste quattro partite, senza però stravolgere la stabilità che stiamo acquisendo. Io ho grande fiducia in tutti, le seconde linee attuali sono quelli che ci hanno portato in Serie A, non mi sono dimenticato di loro. Il mio messaggio è di essere pronti e preparati per quando arriva l’opportunità. Alla fine parla il campo. Ad esempio, Mazzitelli può darci tantissimo sulla trequarti, ha inserimento e intelligenza. Da Cunha si sta allenando benissimo, la sua opportunità arriverà presto, deve adattarsi a un livello più alto, così come Braunöder". Su Perrone: "Maxi è la dimostrazione che non sempre conta la fisicità nel calcio. Se sei intelligente, recepisci i messaggi, ti trovi bene con la squadra giochi ad un livello alto, ed è quello che sta facendo Maxi, che per me può giocare in tutte le squadre della Serie A".