Fabregas: "Il Como è stato inferiore soltanto alla Juventus"

TORINO - " Il calcio è così ingiusto, si viene giudicati solo per i punti . Ho già parlato con la squadra. Ho visto tutte le partite del Toro di quest’anno, nessuno ha giocato come noi contro di loro. Non era facile, soprattutto considerando che siamo una squadra neopromossa. Conoscevo i loro giocatori, sono molto forti". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del tecnico del Como Cesc Fabregas dopo la sconfitta di misura dei lariani all'Olimpico Grande Torino : "Oggi dobbiamo dimostrare che siamo una famiglia, abbiamo parlato tutti con Braunoder dopo l’errore. Ha fatto un piccolo errore, succede, il calcio non è giusto con noi ormai da diverse partite. I 9 punti non dimostrano quello che stiamo facendo . Sono però contento che la squadra oggi non abbia subito molto, questa è la strada giusta".

Fabregas cita la Juventus

"Giocando così alla fine otterremo qualcosa, ma mi dispiace per i ragazzi perché è difficile perdere una partita così dopo aver fatto una partita del genere contro una grande squadra come il Torino. Ci stiamo dimostrando continui, questo è importante. Solo contro la Juventus ci siamo sentiti inferiori, poi anche contro il Napoli abbiamo giocato bene. Dobbiamo proseguire su questa strada, perché giocare così con una neopromossa non è semplice. Dobbiamo valutare le condizioni di Sergio Roberto, non ci ho ancora parlato perché sono stato concentrato sulla partita. Fadera dà profondità, deve migliorare in tante cose perché gioca in una posizione diversa rispetto alla sua solita. Abbiamo tanti giovani, dobbiamo dare spazio a loro per farli continuare a crescere", ha concluso Fabregas.