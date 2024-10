Fabregas carica il Como: “Meglio di noi solo la Juve”. E su Sergi Roberto…

" Dopo la Juve, siamo la squadra che ha concesso meno " - ha detto con orgoglio Fabregas in conferenza stampa, in vista del match contro la Lazio . Il tecnico ha cercato di caricare la squadra, mettendo in risalto tutti gli aspetti positivi. Poi ha fatto chiarezza anche sugli indisponibili e su chi non potrà prendere parte alla sfida contro i biancocelesti.

Como-Lazio, conferenza Fabregas

Fabregas ha fatto il punto sulla condizione fisica della squadra: "Sergi Roberto potrebbe essere convocato ma vedremo domani dopo l’allenamento anche se penso che sarà difficile averlo a disposizione. Non ci sarà di sicuro Van der Brempt, credo possa essere pronto per lunedì ma vedremo se farlo rientrare dopo la sosta. Ho grande fiducia in tutti i ragazzi e ci sono valide alternative”. Sui prossimi avversari: “La Lazio è una squadra molto forte, di alto livello e con tanta qualità. Mister Baroni sta lavorando molto bene e per noi sarà un test molto importante e dovremo farci trovare pronti a dare il massimo e ci servirà anche per valutare come stiamo procedendo nella nostra crescita. Ci stiamo preparando al meglio per fare bella figura”. Poi l'allenatore ha messo in evidanza anche una statistica: "Guardando i numeri siamo la seconda squadra, dopo la Juve, in campionato che concede meno agli avversari ed è difficile accettare tutti i gol che abbiamo subìto. E ne posso citare altre: secondi per efficacia del contropiede, terzi per occasioni create grazie al pressing alto. Questo mi dà tanta fiducia".