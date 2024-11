Fabregas, emergenza Como col Genoa. Poi annuncia: "Nico Paz e Cutrone..."

È già vigilia di campionato per Genoa e Como , che domani a Marassi alle ore 20.45 apriranno il dodicesimo turno di Serie A. Se i rossoblù hanno ritrovato la vittoria a Parma dopo un'astinenza di più di due mesi, per i biancoblù il momento non è decisamente dei più favorevoli. La squadra di Cesc Fabregas è reduce dalla caduta con l' Empoli , ma più in generale da 3 sconfitte di fila e da 4 ko nelle ultime 5 gare. Il tecnico spagnolo però, nella conferenza stampa della vigilia, non fa drammi.

Como, infermeria piena. Fabregas annuncia due titolari

Così Fabregas in conferenza: "Siamo un gruppo con tanti calciatori nuovi, dobbiamo crescere. Serve imparare dagli errori, lavorando insieme non li commetteremo più. Ovviamente può crescere il pessimismo nell'ambiente nel momento in cui i risultati non vengono, ma dobbiamo essere tutti uniti". Sul Genoa invece: "Parliamo di una squadra forte fisicamente, che verticalizza con velocità. Dopo aver vinto a Parma vorranno vincere anche in casa. Dovremo mettere in campo la massima attenzione, impiegando quella cattiveria agonistica che nelle ultime partite è venuta meno. Gilardino sta lavorando bene, è stato lui a portare il Genoa in Serie A e questo significa tanto". In casa Como c'è un ballottaggio in corso per chi giocherà in porta: "Reina o Audero? Non ho ancora deciso. Il primo ha ben figurato a Empoli, il secondo gode della mia fiducia e sa che mi aspetto molto da lui. Entrambi sono consapevoli che nessuno ha la certezza di giocare sempre".

Poi il punto sull'infermeria: "Van Der Brempt è migliorato, ma non sappiamo ancora se sarà a disposizione per domani. Sergi Roberto non ci sarà, speriamo di recuperarlo per la Fiorentina altrimenti sarà sicuramente presente col Monza. Il recupero di Maxi Perrone non sarà breve: ha preso un duro colpo col Verona, ha un ematoma. Baselli dovrebbe tornare dopo la sosta, domani out Mazzitelli per un problema al polpaccio mentre dobbiamo valutare Gabrielloni". In due, però, ci saranno senz'altro: "Saranno sicuramente della partita Nico Paz e Cutrone: partiranno dall'inizio".