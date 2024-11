Fabregas: "Rigore? Difficile commentare. Audero-Reina, ecco come decido"

Il Como non è riuscito ad andare oltre l'1-1 nel derby contro il Monza in Serie A. Un risultato che mantiene i lariani in zona retrocessione e che Cesc Fabregas ha commentato così ai microfoni di Dazn nel post partita: "I ragazzi hanno risposto nel modo giusto dopo il lavoro della settimana. Abbiamo giocato bene, con un secondo tempo molto agguerrito. Questo è il nostro livello, anche per il Monza. Ho visto un grande Como nel primo tempo, poi loro hanno reagito dopo il rigore nella ripresa. Dovevamo sicuramente chiudere prima la partita".

Como, Fabregas: "Rigore? Difficile commentare..." L'allenatore spagnolo ha analizzato proprio il rigore che ha permesso al Monza di trovare l'1-1: "Difficile commentare, dico solo che se continuiamo a lottare prima o poi arriverà la svolta per noi. Cosa manca per chiudere la partita prima? Maggiore serenità, preferisco usare parole così… Diciamo maggiore qualità nelle conclusioni. Dobbiamo continuare a crescere, ma i ragazzi sono stati bravi e hanno dato tutto in capo. Belotti? Vediamo come va la settimana, è entrato molto bene insieme a Verdi. Belotti è andato vicino al gol, sono contento per entrambi. Cutrone è sempre bravo, sono contento di tutti loro. Ho visto un Como organizzato, con identità, linea difensiva alta e senza timore. Vedo una squadra molto ben messa in campo. Stiamo lavorando forte in settimana, riusciremo prima o poi a fare la differenza".

Como, Fabregas: "Reina o Audero? Decido così" Infine Fabregas ha chiarito il tema portieri, con la continua alternanza tra Reina e Audero: "Io so che abbiamo due portieri con caratteristiche diverse, li posso usare a seconda delle avversarie. Si cambia, si può cambiare. Pepe ha fatto grande partita oggi ed anche quando ha giocato in precedenza. Emil ha fatto qualche errore, ma ho sempre tanta fiducia in lui".

