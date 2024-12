Keira Knightley, è Como Hollywood con Adrien Brody e Michael Fassbender

In passato anche Grant, Garfield e Beckinsale

Non è la prima volta che attori hollywoodiani vengono avvistati in tribuna a Como. Da quando Robert e Michael Hartono hanno acquistato il club nel 2019 sono state numerose questo tipo di visite. La Knightley è una habituée avendo visto più incontri insieme al marito James Righton, tastierista della rock band dei Klaxons. Ma in passato a tifare per il Como ci sono stati anche Hugh Grant, Andrew Garfield e Kate Beckinsale.

