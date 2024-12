Como, Fabregas incontenibile: "Sarei sceso in campo". E su Dele Alli...

"L'importante è la squadra, il gol di Gabrielloni e la sensazione di giocartela faccia a faccia contro una grande squadra". Sono le parole di Cesc Fabregas , intervenuto al termine della sfida interna contro la Roma, che ha visto i padroni di casa imporsi con il finale di 2-0 . Un risultato maturato solamente nei minuti di recupero e recante le firme di Alessandro Gabrielloni (93') e Nico Paz (97'). Il Como raccoglie così 3 punti utili nella risalita in classifica, che vede il terzultimo posto distante una lunghezza. Il calendario ha ora in programma la trasferta di San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi - attesa lunedì 16 all'Olimpico per l'incontro con la Lazio - e a seguire il ritorno al Sinigaglia per la sfida con il Lecce.

Fabregas: "Non è sempre questione di tattica"

"I ragazzi e la città si meritavano una serata come questa - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Alcune volte non è questione di tattica, ma di resilienza e voglia. Siamo il Como e per fare risultato contro queste squadre bisogna fare più di loro. Ci saranno partite in cui giocheremo come oggi e perderemo la partita, dobbiamo capire qual è il nostro standard. Oggi è una serata che la città meritava, dobbiamo creare questo ambiente ogni settimana. Chi viene qua deve avere rispetto e lottare testa a testa sapendo che sarà difficile. Dobbiamo continuare così. Mi manca tantissimo essere in campo, certo. Però sfortunatamente ho provato a giocare con i ragazzi e mi sono stirato il flessore per cui ho detto che non giocherò più". Fabregas ha poi risposto sulla presenza di Dele Alli in tribuna, che ha alimentato le voci su un possibile ingaggio da parte del Como. "Dele Alli in tribuna? L'ho conosciuto ieri, non voglio parlare di questo oggi. C'è la possibilità che possa allenarsi con noi dopo Natale, ma solo per ritrovare la forma", ha concluso Fabregas.

Le voci di Gabrielloni e Paz

Anche gli autori del 2-0 sono intervenuti per commentare il successo che mancava dal 29 settembre (3-0 sul Verona). "È una bella gioia aver fatto gol qui a Como. Sono felicissimo, ci mancava tanto la vittoria. Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e un grande gruppo. Non era facile contro la Roma, siamo contenti", ha dichiarato Gabrielloni. Questo invece il commento del compagno di squadra Nico Paz: "È da tanto tempo che meritavamo una serata così per come stiamo giocando e soprattutto per la nostra gente. Complimenti a Gabrielloni che rappresenta un simbolo per questa squadra".