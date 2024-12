La prossima impresa del dottor Gabrielloni che ha fatto impazzire Como e Keira Knightley

Sei anni fa, quando giocava in Serie C con il Bisceglie, Alessandro Gabrielloni non ci avrebbe mai creduto. Fra il serio e il faceto, avrebbe sorriso se gli avessero detto che un giorno avrebbe segnato il primo gol in Serie A con la maglia del Como, incendiando di entusiasmo il mitologico Sinigaglia, sempre più hollywoodiano visto che in tribuna, stavolta, c'erano Keira Knightley, Adrien Brody e Michael Fassbender. Invece, è tutto vero e il trentenne di Jesi, concittadino di Roberto Mancini, si gode la ribalta guadagnata con impegno, sacrificio, passione. Gli stessi che, in piena pandemia, gli hanno permesso di laurearsi in economia all'università di Macerata, discutendo via Skype la tesi sul tema: "Cambiamento demografico e le implicazioni macroeconomiche in Italia".

Spiegò a tuttomercatoweb: "Il mio lavoro si è basato sui dati Istat del 2019 , con i quali si dimostrava un invecchiamento della popolazione e una diminuzione delle nascite e degli abitanti. Nel Como siamo in tre ad avere scelto questo percorso e, grazie alla tecnologia, c’è la possibilità di farlo tranquillamente anche a distanza. Se si avvertono interesse e passione per qualunque attività, è importante coltivarli. Studio per arricchire la mia cultura. Quando smetterò di giocare, penso che cercherò nuove opportunità in un mondo diverso dal calcio. Nel frattempo, mi sono laureato".