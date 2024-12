Pazzi per il Como! Ciak al Sinigaglia: sembra Hollywood

Il farò voltiano che domina il lago di Como non sarà come la leggendaria Hollywood Sign, la monumentale scritta che si trova sul Monte Lee e sovrasta l’omonimo quartiere di Los Angeles. Ma al Como hanno pensato che portare direttamente allo stadio “Sinigaglia” chi frequenta quei luoghi sia una mossa astuta per lanciare il “brand Como” a livello mondiale. Ormai è la terza volta che succede, quando gioca il Como. Le star di Hollywood - attori famosissimi e non comparse di terz’ordine - sono in pianta stabile in tribuna. Tra gli oltre 10 mila assiepati nel vecchio impianto comasco in occasione della partita vinta contro la Roma, c’erano - in bella vista a favore di telecamere e teleobiettivi - tre star, gli attori Michael Fassbender , Keira Knightley e Adrien Brody . Ospiti del Como, con un solo obiettivo: diffondere un’immagine di qualità, vincente, diciamo pure d’élite, della squadra di calcio e del marchio “Como 1907”. Erano già stati a Como, nei mesi scorsi, altri supervip: Hugh Grant , Kate Beckinsale , Andrew Garfield , Benedict Cumberbatch , tutti protagonisti di film e serie tv di successo. E, quando non ci sono gli attori, arrivano i cantanti. Si sono già esibiti prima delle partite il rapper Gué e il duo pop La Rappresentante di lista . Senza scordare i campioni coinvolti: Cesc Fabregas , passato dal campo alla panchina, Thierry Henry , ambasciatore del club e Raphael Varane , anche lui coinvolto nell’attività della società.

Il Como e l'Effetto Clooney

Evidentemente nessuno viene per libera scelta, ma sono ospiti del club che, anche da queste operazioni di marketing e di facile “grandeur”, punta ad andare ben oltre il campo e a una salvezza tutta da conquistare. Perché la squadra, pur essendo al centro del progetto, è solo una delle “galassie” del Como targato Hartono, la famiglia indonesiana che, dal 2019, è proprietaria della società. Ma perché tutto questo avviene proprio a Como? Perché la città e il lago sono da una ventina d’anni diventati un polo d’attrazione per turisti, soprattutto di alto livello. “Effetto Clooney”, l’hanno chiamato, dal 2002, quando l’attore acquistò Villa Oleandra affacciata sulla sponda occidentale. La famiglia multimiliardaria Hartono, che ha nel neopresidente Mirwan Suwarso l’uomo di fiducia, ha dato il via libera per un’operazione in grande stile. Avvenuta prima sul campo, con il rapido approdo dalla D alla A, ma accompagnata da iniziative di radicamento sul territorio - anche e soprattutto benefiche - e di espansione del brand, come ha più volte spiegato Suwarso.

"Il Como è il nostro Topolino"

"Il nostro punto di riferimento è la Disney, la squadra è il nostro Mickey Mouse. La nostra idea è di rendere il Como una cosa molto più grossa di una normale squadra di calcio: un brand, un simbolo di “eccellenza” italiana. Il lago di Como è il nostro 'bomber'". Ma tanto, se non tutto, ruota attorno alla riqualificazione totale del vecchio “Sinigaglia”. Comune e società hanno un dialogo continuo, l’unica mossa formale è stata la manifestazione di interesse. Lo stadio andrà rifatto, lì dov’è, perché affacciato sul primo bacino, con tutto quel che ne consegue: diventerà un polo di attrazione in ambito turistico. Perché l’obiettivo è portare il Como ai massimi livelli del calcio italiano e, probabilmente, non solo. Una sorta di Atalanta bis, anche se il club bergamasco non è per forza una stella polare. Ma tante di queste ambizioni, passano da una squadra che vinca e che riesca a salvarsi in A dopo la cavalcata vincente cominciata nei Dilettanti.