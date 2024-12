Fabregas: “Abbiamo fatto una gara incredibile. Mercato? Preferisco non parlarne…"

Cesc Fabregas ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta di San Siro contro l'Inter per 2-0 decisa dalle reti di Carlos Augusto e Thuram. Il tecnico del Como ha dichiarato: "Non penso che loro si aspettavano un Como così propositivo. Noi dobbiamo fare meglio con la palla. Oggi ho capito chi ha nel calcio il mio sangue e chi no. Tutte le occasione che abbiamo avuto, quella di Nico Paz, quella di Belotti, sono giocate che alleniamo tanto. In casa dell'Inter loro stavano bassi e li abbiamo messi più volte in difficoltà. Da Cunha che giocatore! Anche Fadera molto bene. Sono arrabbiato perché potevamo fare di più".