L'umiltà del campione Fabregas: "Ho parlato con Inzaghi perché ho molto a imparare"

Da Fabregas lezione di stile

Dopo il ko con i campioni d'Italia, Fabregas ha dato un esempio di cultura dello sport, di stile, di educazione, preannunciando in diretta tv: "Lo dico con tanto rispetto, preferisco parlare con lui anziché con voi. Sta facendo l'intervista ora, qui accanto a me. Penso di averne ancora per una mezz'ora. Se il pullman della squadra mi aspetta, vorrei parlare un po' con Inzaghi. Dialogare con gli allenatori più bravi e Simone è fra questi, è un'occasione di crescita per un tecnico giovane come me. Vado in panchina da un anno e ho molto da imparare. Simone Inzaghi mi piace molto. Lo dico con il cuore: Inzaghi è fra i migliori tecnici e gli faccio i miei complimenti". Fabregas glieli ha porti di persona e Simone non ha potuto fare a meno di notare la differenza di comportamento fra il collega spagnolo e alcuni colleghi connazionali: "Siamo in Italia, sappiamo dove siamo e come si ragiona...". Brutta cosa l'invidia. Transeat. Come dicono in Spagna, Fabregas è un autentico caballero, un signore. Averlo in Serie A è un vero onore.