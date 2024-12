Fabregas: "Da Nico Paz voglio di più, come sta Dele Alli. Belotti e Cutrone..."

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il Como si prepara a tornare in campo nel posticipo del lunedì di Serie A per la sfida salvezza contro il Lecce . Una partita fondamentale per la squadra lombarda, che Cesc Fabregas ha presentato così in conferenza stampa: “Il Lecce sfrutta tantissimo le fasce. Hanno fisicità, esperienza, sono molto veloci e attaccano la profondità. Dopo il cambio di allenatore sono migliorati e hanno fatto parecchi punti. Da parte nostra ci stiamo preparando al meglio, per noi sarà importante riuscire a continuare a fare il nostro gioco cercando di dominare la partita. Davanti ai nostri tifosi vogliamo vincere e ce la metteremo tutta per riuscirci”.

Como, Fabregas: "Il 2024 è stato indimenticabile"

L'allenatore spagnolo ha fatto anche il punto sul 2024 del Como, con lo storico ritorno in Serie A: “E’ stato un anno per me indimenticabile e abbiamo fatto la storia del Como ritornando in Serie A dopo tanti anni, ma non ci vogliamo fermare. Stiamo crescendo velocemente, abbiamo vinto contro l’Atalanta a Bergamo, sconfitto la Roma in casa e portato tantissimi tifosi allo stadio". Quindi sul momento della squadra: "I ragazzi stanno tutti bene e saranno disponibili anche Alberto Moreno e Sala, l'unico indisponibile è Maxi Perrone mentre per Gabrielloni decideremo prima della partita. In difesa ci stiamo comportando bene, copriamo bene tutte le zone del campo e siamo più aggressivi. Non ho ancora deciso lo schema, ma credo si possa continuare con la difesa a tre anche se è fondamentale l’atteggiamento e non il modulo".