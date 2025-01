Como, ecco il primo rinforzo per Fabregas: chi è il nuovo attaccante

Con l'avvento del nuovo anno si sono aperti ufficialmente i battenti della prima sessione di calciomercato del 2025. Il Como, alla ricerca dei rinforzi giusti per centrare l'obiettivo salvezza, ha già messo a segno il primo colpo della finestra invernale: come riporato da Fabrizio Romano, il club lombardo è vicino alla chiusura per l'arrivo in Italia di Assane Diao, attaccante del Betis Siviglia, grazie a una trattativa portata avanti tra le due società in gran segreto.