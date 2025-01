Fabregas: "Ecco chi manca con la Lazio. Diao e Butez? Arrivati da poco ma..."

Il Como torna in campo dopo la sosta forzata a causa della Supercoppa Italiana . Ad attendere i lombardi c'è la trasferta in casa della Lazio . Una partita molto insidiosa, con i biancocelesti alla ricerca di riscatto dopo la cocente sconfitta con la Roma nel derby capitolino . Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico Cesc Fabregas ha presentato il match con un importante annuncio sui nuovi arrivi dal calciomercato di gennaio .

Lazio-Como, la conferenza di Fabregas

Il tecnico del Como guarda alla Lazio con un unico comandamento: coraggio. “Andare all'Olimpico mette sempre una pressione extra. Vogliamo andarci con coraggio, giocando come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l'Inter. Questa deve essere sempre la nostra identità: andare a provare a vincere tutte le partite". La condizione dei ragazzi allenati da Fabregas è ottima, come conferma lo stesso allenatore: “I ragazzi stanno bene, questi sono stati sei giorni di un buon lavoro con una grande condizione sia per la qualità di campo e che del tempo. Abbiamo lavorato su tante cose per continuare a crescere, siamo in un momento importante della stagione dove si vedono già cose molto positive. Dobbiamo continuare così”.

Sulla formazione di Baroni: “Con la Lazio sarà una partita di possesso e di transizione, in Serie A tante squadre giocano basse creando spazi per contrattaccare. La Lazio e la Fiorentina sono le due squadre in cui mi identifico di più”.