Ansu Fati in Serie A, Fabregas frena: "Ora non c'è niente"

Il Como non ha nessuna intenzione di fermarsi sul mercato perché la società vuole consegnare innesti importanti a Fabregas . In queste due settimane sono già arrivati tre colpi da parte dei lariani e dalla Spagna insistono sulle possibilità di poter arrivare ad Ansu Fati . L'esterno del Barcellona è fuori dalle idee di Flick e i 186 minuti giocati sino a ora sono una conferma di questo. In vista della gara contro il Getafe non è stato convocato e da qui è sempre più chiara l'intenzione della società. Ma a frenare le voci di un suo possibile arrivo in riva al lago è l'allenatore spagnolo.

Como-Ansu Fati, Fabregas frena

Nonostante sia arrivato Diao dal Real Betis, il Como sta valutando la possiblità di provare a inserire un altro tassello in quella zona e il nome di Ansu Fati negli ultimi giorni è sempre più insistente. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, proprio l'ex blaugrana Fabregas vuole l'esterno classe 2002 per aggiungere qualità alla fase offensiva. Un rapporto tra lariani e Barcellona davvero importante, soprattutto in questi ultimi giorni, perché i lombardi hanno praticamente chiuso l'accordo per il prestito per Alex Valle, terzino giovane e interessante. Ma proprio sull'esterno offensivo l'allenatore dei lariani ha frenato nella trattativa: "Lo volevo sei mesi fa, ma ora non c'è nulla". Strategia o verità? Difficile dirlo, ma alla vigilia di una gara importante il tecnico non ha nessuna intenzione di distrarsi con il mercato. Tra le domande in conferenza anche una su Delle Alli: "Sta lavorando con noi per una richiesta della società. Si è allenato con il gruppo anche a Marbella. Vedremo".