Fabregas: "Il Como fa faticare tutte le grandi squadre. Non dimenticate..."

COMO - "La squadra ha giocato con coraggio facendo una buona partita, abbiamo messo in difficoltà una grande squadra. Devo ricordare a tutti che siamo il Como e una neopromossa, ma sono sereno perché la squadra meritava di più . Sono orgoglioso, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, dopo il 2-1 abbiamo giocato in maniera un po' diversa, ma sempre con la voglia di far bene". Lo ha dichiarato il tecnico del Como Cesc Fabregas ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta .

Su Perrone

"Con un po' più di qualità in certi momenti avremmo potuto vincere. È una grande giornata per continuare a crescere, stiamo facendo faticare molto le grandi squadre. Perrone? Non parliamo mai di infortuni, non l'ho mai fatto, ma siamo contenti di riaverlo - ha concluso il mister dei lariani -. Non poteva giocare più di 60 minuti, è un po' il motore, è un allenatore dentro il campo, siamo contenti di averlo recuperato".