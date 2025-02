Fabregas incensa Motta: "Ecco cosa gli prendo. Juve società incredibile"

Como, mercato e infermeria

Così Fabregas in merito al calciomercato: "Innanzitutto ringrazio chi è andato via, hanno dato tanto a me e al club. Voglio farlo pubblicamente. Ora ci sono tanti calciatori nuovi, per me è un sfida: ogni 6 mesi creiamo una squadra nuova, per questo motivo inseriamo calciatori pronti. Valle e Caqueret, viste le esigenze legate alla situazione infortunati, li abbiamo buttati subito dentro". E a proposito degli indisponibili, oltre allo squalificato Fadera: "Gabrielloni sarà ancora assente, speriamo di recuperarlo per il Napoli, così come Moreno e Kempf. Sergi Roberto? Tornerà a Roma, mentre Vojvoda, come Azon, sarà out per 2-3 settimane. Van der Brempt potrebbe forse giocare uno spezzone di gara, Smolcic e Douvikas sono arrivati da poco ma pronti per immediatamente. Smolcic? Forse partirà dall'inizio domani".

Il discorso passa ai singoli: "Ikonè giocatore molto forte, è venuto con grande mentalità: voglio aiutarlo a tornare l'Ikonè che conosco io. Douvikas? Sa fare gol, ha tanta fame: può giocare con Cutrone, dipende dalla partita. Per quanto riguarda Dele Alli: conosciamo la sua storia, sa che ha bisogno di riadattarsi al calcio professionistico. Verrà aggregato tra 10 giorni al resto della squadra: lo gestiremo appena sarà pronto".