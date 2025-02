Furia Fabregas: “Contro queste cose non puoi lottare, ora sì che ho dei dubbi”© .

Fabregas, lo sfogo in tv

"Penso che abbiamo fatto sessanta minuti superiori a loro. Loro sono più forti e hanno una panchina migliore. Abbiamo sbagliato nel gestire la partita nel secondo tempo come con Milan e Atalanta". Torna sul match anche a Dazn Fabregas: "Adesso sono senza spiegazioni. Kolo Muani ha fatto due tiri e due gol, tra cui il primo è un golazo. Ci manca un pezzettino, è difficile sapere come gestire certe situazioni. Si lotta sempre fino alla fine come con Milan, Lazio e oggi Juventus. Tanta positività, siamo giovani, abbiamo tanti giocatori nuovi e questo mi da fiducia come allenatore. Oggi, a differenza del primo tempo del Bologna in cui non sono stato contento, mi sono piaciuti. Quando poi hai dei rigori a favore che non te lo fischiano non aiuta tanto".

"E' un rigore chiarissimo"

Poi torna sull'episodio del rigore e ribadisce: "Douvikas si porta il pallone davanti e quel tocchettino di Gatti fa perdere vantaggio alla dinamica. E' un rigore chiarissimo. Posso capire l'arbitro perchè era difficile da veder, ma il Var.. quello non lo posso accettare. E' la rpima volta che parlo del Var. Sappiamo che siamo in trentamila a Como e lottiamo per ugualità".