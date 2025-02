Fabregas, ancora Gatti e Como-Juve: “Mi sono accodato agli altri allenatori”

Il Como deve subito reagire dopo le tre sconfitte di fila subite in Serie A. La squadra di Fabregas è reduce dalla sconfitta di misura contro la Juventus , segnata da numerose polemiche arbitrali nel post partita da parte dell'allenatore spagnolo per via di un fallo di mano di Gatti non sanzionato in area . Rigore che non era da assegnare come specificato dai vertici arbitrali nei giorni dopo la sfida, vista la casualità del tocco nel contrasto con la punta avversaria. Ora però il tecnico è ritornato sell'episodio, prendendosela sulla gestione del Var e su come abbia rubato il potere decisionale al direttore di gara. Poi si è soffermato anche sui pareri discordanti al monitor e sulla mancanza di uniformità che c'è tra le partite.

Fabregas contro il Var: "Decidono loro. Gatti? Avevano idee diverse"

“Provo sempre a non parlare di arbitri, rispetto tantissimo il loro lavoro. Io non avevo visto il mano di Gatti, poi l'ho notato in video. Quindi so quanto sia difficile essere arbitri. Ho detto quello che ho detto per via di almeno cinque episodi di fila contro di noi, vedendo le proteste di tutti gli altri allenatori mi sono accodato anche io. Ho voluto alzare un po’ la voce, non mi piace e spero sia l’ultima volta che lo faccio anche se sarà impossibile, visto che vorrò fare una carriera di almeno 30 anni. Alcune volte è difficile decidere, ad esempio riguardo i cartellino rossi, il Var vede gli interventi a rallentatore e sembrano bruttissimi, ne ho preso io uno contro il Marsiglia e non avevo intenzione di fare male. Chi capisce di calcio sa che sono stato sfortunato. Ormai non dirige più l'arbitro, ma il Var. Questo è pericoloso, per me deve decidere il direttore di gara. Poi uno al monitor dice in un modo e uno in un altro (si riferisce all'audio dell'episodio di Gatti dove si sono notati pareri contrastanti ndr) e l'arbitro deve avere la possibilità di prendere lui la scelta definitiva. Ci sono troppi casi simili interpretati in maniera diversa, serve uniformità. Parlo spesso con gli altri allenatori dopo le partite, e posso dire che al 90% siamo tutti più o meno d’accordo. Io sono un fan del Var quando aiuta l'arbitro e quando il direttore di gara ha il potere di decidere" - ha detto Fabregas in conferenza alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.