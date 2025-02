Fabregas avvisa Conte: "Il Como ha le carte per il Napoli". E su Nico Paz...

"Avremo una partita molto importante col Napoli , stiamo lavorando bene: siamo una squadra giovane che sta crescendo tanto, dobbiamo andare a fare una bella partita se vorremo fare tre punti. Come si batte Conte? Il Napoli può vincere lo Scudetto? Certo, possono vincere per la qualità che hanno tutti, dai giocatori singoli all'allenatore, so quanto forte fa lavorare la squadra Conte. Proveremo a giocarci le nostre carte con aggressività e creare situazioni pericolose per il Napoli". Lo ha detto Cesc Fabregas , allenatore del Como , a margine della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini a Sesto San Giovanni.

Le parole di Fabregas su Paz e Theo

"Offerta a Theo Hernandez? Non so, l'ha detto il presidente, è roba sua. Io non avrei dovuto fare niente, ma se l'ha detto lui sarà sicuramente verità" ha aggiunto Fabregas. Poi, su Nico Paz: "Mi aspetto continui a crescere, è alla prima stagione da professionista. Ha voglia, è un piacere allenare gente così. Pronto per il salto in una big? Non lo so, si deve andare con calma: sarà un giocatore speciale ma ancora c'è una strada da dover fare e nel calcio non devi andare troppo veloce. Qui da noi sta imparando tantissimo, deve crescere nella maniera giusta. Calma, diamogli tempo e aiutiamolo senza mettergli pressione".