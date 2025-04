Il Como tra derby e futuro: sfida col Monza decisiva, blindati Fabregas e Diao

Un derby per fare il passo decisivo verso la salvezza e iniziare poi a programmare, concretamente, il futuro. L’attesissima sfida contro il Monza può dare - in caso di vittoria - lo slancio definitivo al Como verso la salvezza. Un traguardo che non rappresenta un punto di arrivo, bensì di partenza per la società biancoblù. La formazione lariana, infatti, punta sempre più in alto e non intende accontent