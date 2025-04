Fabregas vede la salvezza. Amarezza Nesta: "L'ultimo posto pesa"

MONZA - Il Como torna al successo in campionato dopo due sconfitte e due pareggi mettendosi sempre più al sicuro vincendo a Monza 3-1. Le parole di Cescs Fabregas nel post-partita sulla reazione dei suoi giocatori allo svantaggio iniziale: "Dovevamo iniziare forte, loro giocano per vincere e lottano. Quando prendono un gol calano, ma sempre provano a iniziare forte ed è stato così. Non abbiamo fatto bene nell'uno contro uno e non abbiamo letto bene i primi 30 minuti, alcuna volte volevamo forzare troppo il palleggio. Siamo in un processo, vogliamo giocare come una squadra più avanzata di quello che siamo al momento. Ne siamo consapevoli, oggi grande gestione del secondo tempo e ne sono contento".