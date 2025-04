Como, occhio: Fabregas apre a Milan e Roma, "Non dico che resto al 100% perché..."

Il Como , dopo aver quasi ipotecato la salvezza a quota 36 punti in classifica, si sta preparando alla sfida sul campo del Lecce . Il club lombardo scenderà in campo sabato 19 aprile alle 15 al Via del Mare con l'obiettivo di allungare a tre la striscia di vittorie. A due giorni dal fischio d'inizio Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e del suo futuro in pachina per la prossima stagione.

Como, Fabregas: "Questo finale mi dirà chi può restare"

Fabregas ha presentato così la sfida ai giallorossi: "Andiamo a Lecce e dobbiamo dare continuità. Dobbiamo avere la mentalità di andare a fare risultato, continuando con le belle prove delle ultime settimane. Troveremo un Lecce cattivo e deciso. Non dobbiamo farci sorprendere, sarà una gara dura e difficile. Da questo finale di stagione mi aspetto una crescita importante, le prossime partite mi diranno chi è pronto per restare qui e chi no. Vogliamo alzare il livello, la mentalità deve essere questa. La crescita deve essere importate nelle ultime sei partite. È un momento decisivo per tutti, i giocatori mi devono fare vedere se sono pronti per il prossimo anno. Azon e Dele Alli? Si devono fare trovare pronti, non siamo qui a regalare nulla a nessuno. In questo momento ho tanta tensione, a fine partita domenica ero carico di adrenalina. È stata una stagione dura per me, non abbiamo vinto per 9 partite e c'è stato tanto stress. Non ho avuto mai tempo per riposare, ma ho passione e non mi voglio fermare".