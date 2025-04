Fabregas: “Ho fatto leggere i giornali di Lecce”. E su Nico Paz-Diao…

Terza vittoria consecutiva per il Como che ormai vede la salvezza. La squadra di Fabregas si impone per 3-0 sul campo del Lecce , grazie a un super Diao (doppietta) e Goldaniga , salendo così a 39 punti in classifica. Profondo rosso invece per i salentini che non centrano la vittoria da ormai dieci giornate e domani una tra Empoli e Venezia potrebbe approfittarne. Intanto l'allenatore spagnolo può festeggiare e al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo quest'ultima ottima prova.

Fabregas, le dichiarazioni dopo Lecce-Como

Queste le dichiarazioni di Fabregas a Dazn dopo la partita: "Mi è piaciuta la maturità della squadra, non abbiamo preso gol per la seconda partita di fila. Ho fatto leggere ai ragazzi la stampa di Lecce per fargli capire quanto fosse importante per loro. Grande passo in avanti. Atteggiamento di valore? Sì era una partita importantissima, tatticamente abbiamo dimostrato sempre di essere forti, mancava un pezzettino che arriva dalla maturità e dall’esperienza. Io ho sempre creduto in questa squadra. Non dobbiamo mai perdere la nostra fede e il coraggio nel fare il nostro gioco. Goldaniga trasformato? Dal primo giorno è stato un vero leader, ha dato personalità. Mi posso fidare di lui, è un ragazzo d’oro. Poi si può sempre imparare, a qualsiasi età. Rete nata da una grande combo Nico Paz-Diao? Gol importante e lavoriamo tanto su questo, è un calcio che mi piace molto. Loro sono giovani e giocano con coraggio e personalità, sono all’inizio della carriera e devono continuare così perché conta solo il presente".