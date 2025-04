Fabregas e sfida Como-Genoa: “Vieira grande allenatore, è un idolo“. Su Diao...

“Siamo cresciuti molto sia noi che loro nella seconda parte di stagione. È una squadra che gioca diretta, cercando sempre gli attaccanti e le palle alte. Sarà una partita molto interessante ed equilibrata, grazie anche a Vieira che sta facendo un ottimo lavoro e che cura ogni dettaglio tattico”. Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas parlando in conferenze stampa in vista della partita di campionato contro il Genoa del uso ex compagno all'Arsenal Vieira. “Ho giocato con lui per due anni. È un grande allenatore, per me era un idolo e mi ha aiutato. Lo rispetto molto come persona e lo ringrazierò per sempre per l'esempio che mi ha dato all’Arsenal”, ha aggiunto.