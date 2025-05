Fabregas: “Vittoria immeritata, il Parma si giocava la vita”. Poi l'elogio della Serie A

La conferenza di Fabregas

Fabregas in conferenza ha elogiato Strefezza: "Lo porterei con me in ogni categoria, dall'Eccellenza alla Champions. E' un ragazzo d'oro, prima della partita l'ho detto nella riunione tecnica, mi ha fatto male non metterlo nell'undici, meriterebbe sempre di giocare. Gliel'ho detto però, mi fido di lui e sapevo che entrando avrebbe fatto vincere la partita. E' un giocatore da squadra, se si vuole far nascere un progetto forte lui è l'uomo giusto". Poi ha proseguito. "L'obiettivo è dare continuità, crescere in continuità. Siamo una squadra forte, ben organizzata, con identità e valori tecnici. Ora bisogna crescere in mentalità, anche oggi si poteva far meglio a livello individuale. Sapere quando fare un fallo, quando perdere qualche secondo, quando accelerare e quando rallentare: questo è competere. Siamo una squadra giovane, c'è tanto lavoro da fare ma sono contento e fortunato ad avere questo gruppo. L'Atletico non è in semifinale perché Alvarez è scivolato (si riferisce al rigore contro il Real Madrid ndr), Terry non ha vinto la Champions, la linea tra vincere e perdere è molto sottile. Tutti gli allenatori ora sono molto preparati a questi livelli, vince chi ha più qualità o chi come noi oggi ha un po' più fortuna. La figura dell'allenatore è stressante, sei l'immagine del club quando vinci e quando perdI, di fronte a calciatori, dirigenza, stampa e tifosi. Bisogna gestire diverse cose".