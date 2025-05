Fabregas: "Inter-Barcellona? Stavo andando via, su Icardi al Como..."

Fabregas: "Icardi? Nessuna trattativa"

Fabregas ha risposto anche a delle domande sul suo futuro nella prossima stagione, viste le continue voci sugli interessi di alcune big: "La risposta è sempre la stessa, nessuna novità e nessuno sviluppo. Ogni settimana mi chiedete la stessa cosa e io vi do la stessa risposta. Il mio staff? Per me è fondamentale. Sono molto contento di loro, ho grande fiducia. Li ho scelti uno a uno. Anche se un giorno dovessi andare via, loro possono tranquillamente restare. Siamo tutti coinvolti nel progetto. In tutto siamo quasi 35 persone tra analisti, preparatori ed esperti di dati. Magari l’anno prossimo servirà qualcuno in più per lo scouting". Invece sulle voci relative all'interesse per Mauro Icardi: "No, nessuna trattativa. Confermo invece il nostro interesse per Eric Garcia del Barcellona. Mi piace molto: è duttile, un leader, importante per la squadra. Ma resterà al Barcellona".