Fabregas promette: "Daremo fastidio all'Inter, loro i più forti in Italia"

Quindi l'allenatore si è soffermato sui singoli: "Domani non ci sarà Goldaniga che è squalificato. Ci sono dubbi anche per Kempf in difesa, devo valutare chi mandare in campo. Ha un problema al ginocchio, vediamo come starà, ma potrebbe esserci Jack. Anche Dele Alli non sta bene e non ci sarà, ma cercheremo comunque di dare il massimo contro una squadra fortissima. Addio Reina e Iovine ? Credo che meritino minutaggio, vedremo. Il cuore dice sì, entrambi hanno fatto una grande carriera. Reina merita di giocare, lui mi ha dato tanto, in campo e fuori. Iovine è sempre positivo, sono due ragazzi importanti per me, per la società e per i compagni".

Fabregas: "Nico Paz? Non so se tornerà al Real"

Spazio poi al mercato, con le voci di un possibile addio di Gabrielloni: "Non contemplo l’ipotesi che vada via, ma deve fare quello che vuole. Iovine non vuole stare in ufficio, vuole stare in campo come mister, basta che non prenda il mio posto... Gabrielloni deve decidere, ma per lui un posto qui ci sarà sempre". Infine sul futuro di Nico Paz, con il Real Madrid che starebbe pensando di riportarlo in Spagna: "Non sappiamo nulla, è un nostro giocatore e per ora rimane da noi. Non so se andrà al Mondiale per Club con il Real Madrid, noi con loro abbiamo un ottimo rapporto. Ci interessano molto altri ragazzi della loro rosa, abbiamo fatto capire che da noi i calciatori giocano ed hanno minutaggio".