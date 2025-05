Reina espulso a Como, ma è standing ovation per fine carriera

Prima frazione di gara in salita per il Como, che nell’ultimo match di campionato contro l’Inter al Sinigaglia, passa in svantaggio al 20’ minuto con il colpo di testa di De Vrij. Un vantaggio che segue comunque le diverse iniziative offensive della formazione di Fabregas. Poi, i padroni di casa restano in 10 a causa dell’espulsione di Pepe Reina, sanzionato con il rosso per l’intervento in uscita su Taremi, lanciato a sua volta in porta da Zalewski. Non arriva dunque al triplice fischio l'ultima partita in carriera dello spagnolo, che dopo avere annunciato il ritiro a 42 anni, appende ora i guanti al chiodo.