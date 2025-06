Baturina ufficiale al Como: "Talento in linea con le nostre ambizioni"

L’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato così l’ingaggio: “Martin è un giocatore di grande qualità. È intelligente con la palla, forte nei duelli e ha la personalità giusta per fare la differenza nei momenti chiave. Si adatta perfettamente al tipo di calcio che stiamo costruendo qui”. Dopo la firma, Baturina ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui a Como, una squadra con un grande progetto in una città bellissima. Ho parlato con la società e col mister e sono veramente impaziente di iniziare questa nuova esperienza e scendere in campo con questa maglia”.

I tifosi sono in estasi e attendono di vedere all'opera il croato. Nasce trequartista, ma all'occorrenza può essere impiegato anche come centrocampista centrale. In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Nico Paz, c'è curiosità attorno alla posizione che Baturina ricoprirà in campo. Se l'argentino dovesse rimanere, difficilmente verrà spostato dalla trequarti, anche se Fabregas gli concede libertà di svariare per mostrare tutto il suo talento. Il nuovo acquisto potrebbe allora essere adattato sulle corsie esterne oppure arretrare in mediana, com'è già capitato a Lucas Da Cunha, divenuto ormai un elemento imprescindibile davanti alla difesa.