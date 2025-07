Jesus Rodriguez al Como, ufficiale il colpo di mercato: i dettagli dell'operazione

Le parole di Rodriguez e Fabregas

"Sono davvero felice di essere qui e di far parte di un progetto così ambizioso - ha affermato Rodriguez -.Sono arrivato con grande entusiasmo, voglia di crescere e di dare il massimo per perseguire obiettivi importanti. Sono molto motivato e determinato. La mia prima impressione è stata molto positiva. L'accoglienza è stata calorosa, da parte di tutto lo staff del club. Como è una città splendida e spero di viverla appieno, dentro e fuori dal campo". Felice dell'arrivo del classe 2005 anche il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas: "Jesus è esattamente il tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno a Como: coraggioso, diretto e pieno di energia. Ha una predisposizione naturale a rompere le linee avversarie e affrontare i difensori.Come per ogni cosa qui, non si tratta solo di talento, ma anche di carattere. Stiamo costruendo una squadra che pressa, domina il possesso e guarda in avanti. Jesus ha già un'esperienza di alto livello per la sua giovane età e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui".