Como-Barcellona, ufficiale la data del trofeo Gamper

BARCELLONA (Spagna) - Il Como ha ufficializzato che il 10 agosto, alle ore 21, affronterà il Barcellona presso l'Estadi Johan Cruyff della città catalana. Un match valido per la 60ª edizione del Trofeo Joan Gamper, in una gara storica che vedrà le due squadre affrontarsi per la prima volta nei 118 anni di storia del Como e nei 125 del Barça. Per il Como si tratta di un appuntamento di grande prestigio: sarà il nono club italiano a partecipare al Trofeo Gamper, dopo Sampdoria, Milan, Inter, Juventus, Napoli, Parma, Roma e Brescia. Per Cesc Fabregas un ritorno a Barcellona, club nel quale ha giocato dal 2011 al 2014, dopo i sei anni (1997-2003) trascorsi nel settore giovanile, prima del trasferimento all'Arsenal. Inizialmente, la partita avrebbe dovuto disputarsi allo Spotify Camp Nou, ma alla fine sarà l'Estadi Johan Cruyff ad ospitare l'incontro, proprio come nel 2021, quando le squadre maschile e femminile del Barça affrontarono la Juventus in un doppio incontro che vide le Barça Women partecipare per la prima volta al torneo ufficiale del Club.

