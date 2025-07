Como show, batte 3-0 l'Ajax e vince il quadrangolare: a segno Nico Paz

Il Como si aggiudica la 1^ edizione della Como Cup. La squadra di Fabregas ha vinto il quadrangolare imponendosi in finale per 3-0 sull' Ajax . Al Sinigaglia decidono le reti di Nico Paz (26°), Baturina (46°) e Douvikas (63° su rigore). Grande vittoria per la formazione lombarda, che debutterà in campionato in casa contro la Lazio il 24 agosto nel primo turno di Serie A . La squadra di Fabregas è riuscita a dare spettacolo, sia pure segnando due dei tre gol su rigore, schierandosi sin dall'inizio con una formazione molto offensiva.Per la prima volta si è rivisto Diao , pienamente recuperato dopo l'infortunio di tre mesi fa, ed è stata anche la sera dell'esordio di Rodriguez , schierato nel secondo tempo sulla sinistra dell'attacco. Una squadra piena di qualità, soprattutto nella creazione del gioco con un grande apporto da parte degli attaccanti esterni, in particolare Addai nel primo tempo, premiato come Mvp della finale, e Rodriguez nel secondo. Eccellente anche il lavoro di Baturina e Paz , posizionati insieme sulla trequarti ai fianchi del regista di centrocampo.Il primo gol arriva su rigore procurato da Addai e realizzato da Paz.

Due gol nella ripresa

Subito in apertura di ripresa, al suo primo pallone, Rodriguez regala una splendida apertura in velocità a Baturina, che sigla così la sua prima rete comasca. Rodriguez ancora protagonista in occasione del terzo gol, il rigore arriva da un fallo commesso su di lui. Stavolta è Douvikas a realizzare il gol che al 19' della ripresa chiude definitivamente la partita. Grande festa finale in campo e sugli spalti. Il Como saluta momentaneamente l'Italia per volare in Spagna: il 6 agosto sfiderà il Betis Siviglia e chiuderà il suo prestigioso programma di amichevoli con il Trofeo Gamper, ospite del Barcellona il 10 agosto.

Como, Suwarso: "Per Morata abbiamo l'accordo"

"Quello che manca alla squadra dovete chiederlo a Fabregas, gli investimenti sono stati fatti per avere un ritorno, che sia per il brand o per il valore dei giocatori. Per Morata abbiamo l'accordo, ora dipende da Galatasaray e Milan. Speriamo che possa essere qui il prima possibile". Lo ha detto a Sky Mirwan Suwarso, presidente del Como, prima della finale della Como Cup contro l'Ajax. Sulla possibilità di vedere Messi al Como ha aggiunto: "Non è un sogno, è impossibile".