Como, Fabregas saluta una delle ali: accordo con l'Olympiacos

Non solo acquisti, il Como ha incominciato a incassare qualcosa. Il club lariano è tra i più attivi sul calciomercato e sta regalando a Fabregas una squadra colma di qualità e di talento da costuire. Oltre ai diamanti Nico Paz e Diao, l'allenatore spagnola si è visto rinforzare la rosa con Jesus Rodriguez, Baturina, Kuhn, Addai, in aggiunta ad altri calciatori riscattati. Tanta qualità, come confermato anche dall'amichevole contro l'Ajax, ma anche un po' di caos con tanti giocatori per lo stesso ruolo. Ma il tecnico per la prossima stagione dovrà rinunciare a Strefezza, pronto a trasferirsi all'Olympiacos.