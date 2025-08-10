Super Barcellona, che manita al Como di Fabregas: doppiette Fermin Lopez e Yamal!

Il Como esce battuto 5-0 dall'Estadi Johan Cruyff: trionfa il Barcellona , che fa suo il Trofeo Gamper 2025 . Avvio propositivo della squadra di Fabregas , che prova a sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa altissima dei blaugrana, proponendosi soprattutto sugli esterni, ma - dopo un sinistro a giro di Yamal di poco a lato - al primo errore viene punita: al 21' Vojvoda sbaglia in uscita, Fermin Lopez ruba palla e conclude, battendo Butez. Il Barcellona aumenta i giri del motore, mette sotto pressione la difesa lariana e fra il 35' e il 37' trova altri due gol: prima il sinistro da fuori di Fermin che non lascia scampo a Butez, poi Raphinha si fa trovare pronto sul secondo palo dopo la sgasata sulla destra di Rashford. Nel finale di tempo c'è gloria anche per Yamal : pressing efficace di Raphinha su Van der Brempt e il numero 10 deve solo appoggiarla a porta vuota. Yamal concede il bis al 49', piazzando il sinistro nell'angolo più lontano su assist di Ferran Torres, poi si rifà vivo il Como: la conclusione di Baturina è debole, Addai sbatte invece contro Joan Garcia, Da Cunha sfiora il palo. Col passare dei minuti e i tanti cambi i ritmi si abbassano, poi nel finale Diao spreca la chance per il gol della bandiera. Finisce 5-0 per la squadra di Flick.

Il Barcellona domina. Fabregas prende appunti

Il match valevole per l'assegnazione del Trofeo Gamper ha messo in mostra un'unidirezionalità dal punto di vista realizzativo: a bucare la rete - più volte - è stato unicamente il Barcellona. Il club blaugrana, nonostante l'assenza di Robert Lewandowski al centro dell'attacco per un problema muscolare, è riuscita a trovare addirittura cinque volte la via della rete, mostrando tutta la fame di vittoria dei giovani al servizio di Hansi Flick. Sono stati proprio i più 'piccoli' a stendere il Como di Fabregas, con gli spagnoli Fermin Lopez e Lamine Yamal autori delle due doppiette che hanno lasciato il segno in maniera determinante sull'esito finale del match. A chiudere il cerchio realizzativo, il solito Raphinha, ormai elemento imprescindibile dell'undici blaugrana. Si ferma a quattro, invece, la striscia di vittorie in questo precampionato per il club di Cesc Fabregas, costretto ad arrendersi allo strapotere tecnico e tattico del Barcellona, club in cui il tecnico spagnolo ha militato, ovviamente da calciatore, dal 2011 al 2014.