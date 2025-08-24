Fabregas: "Se spendi vinci subito? Non è vero". E sul mercato e Nico Paz: "Lui sogna.."

COMO - Buona la prima per il Como che supera 2-0 la Lazio al Sinigaglia nell'esordio in Serie A . A regalare il successo ai lariani le reti di Douvikas e Nico Paz nella ripresa. Grande soddisfazione per Cesc Fabregas che commenta così la vittoria dei suoi contro i biancocelesti di Maurizio Sarri : "Siamo una squadra aggressiva, vogliamo fare bene, pressare, essere organizzati. Sono molto esigente con e senza palla, lo scorso anno abbiamo sofferto un po' negli ultimi 20-30 minuti. Il mercato è stato fatto per quello, per avere sempre la soluzione giusta per il nostro gioco. Abbiamo rischiato solo sul fuorigioco di Castellanos, però ci sta, la partita perfetta non esiste, soprattutto contro una squadra fortissima coma la Lazio. Vedere giocare così la squadra mi emoziona, è molto gratificante".

Fabregas commenta il successo del Como sulla Lazio

Sui nuovi acquisti: "Sono tutti giocatori molto giovani ma sono abituati ad essere nella cantera di squadre molto forti, sono abituati ad avere la mentalità di vincere, di uscire sempre con la palla, di sapere cosa fare con la palla. Sono ragazzi di 19-20 anni, alcune volte faranno errori e altre faranno grandi partite. L'importante è andare avanti nei momenti meno belli, io credo in loro. Ramon è alla prima vera stagione da professionista, viene qui per crescere e fare passi avanti. È una bugia dire che se spendi soldi vinci subito: ci sono tante cose su cui dover lavorare. In linea generale, sono molto contento, mi è piaciuta anche l'energia di chi è entrato dalla panchina. Tutti sono importanti e tutti fanno la differenza". Fabregas si sofferma poi sulle voci di mercato su Nico Paz: "Non è mio compito parlarne. Sono molto tranquillo, so che è contentissimo. Sogna di diventare un giocare top, deve continuare così, con partite come questa".