Fabregas: "Il Como non è il Napoli, Morata e Sergi Roberto gli unici vincenti"

"Non siamo il Napoli"

Ai microfoni di Sky, Fabregas aggiunge: "Come si spiega la differenza fra il Como dei primi 60 minuti e quello dell’ultima mezz’ora? Dominare per 90 minuti è molto difficile e in campo ci sono sempre due squadre: il Genoa è forte e orgoglioso, noi siamo giovani, stiamo crescendo e imparando. Rispetto allo scorso anno siamo migliori: miglioreremo giocando insieme. È vero, sbagliamo ancora qualche scelta, ma possiamo crescere molto. I cambi? Li ho fatti per dare maggiore stabilità. Avevamo 12 giocatori convocati in nazionale e qualcuno era un po’ affaticato". Poi conclude: "Ripeto, siamo una squadra davvero giovane, con ragazzi alla prima o alla seconda stagione da professionisti. Non siamo ancora una squadra come il Napoli: di giocatori vincenti abbiamo soltanto Morata e Sergi Roberto, ma io sono tranquillo".

Fabregas e il 'no' al calcio robotico

Ai microfoni di Dazn prosegue l'analisi di Fabregas: "E' stata una partita di momenti differenti, buona per 60' poi c'è anche l'avversario che ha inserito forze fresche. Pareggio che non piace ma dobbiamo continuare a crescere". Fabregas comunque non vuole colpevolizzare Ramon che è stato espulso sul finale della partita, poi il gol del pari del Genoa: "Si è avventurato a metà campo? Se avesse fatto un assist saremmo qui a celebrare il suo coraggio". Poi conclude: "Mi piace che i giocatori capiscano in quale momento va fatta una scelta, un movimento. Ci vuole del tempo a lavorare su concetti, non mi piace il calcio robotico. Siamo giovani e i giovani a volte fanno bene e a volte sbagliano ma così si cresce".