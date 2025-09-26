Fabregas, assenza Van der Brempt e Diao: "Forse con la Juve. Posch con Motta dinamiche simili" 

"Serve la mentalità giusta". Fabregas non si fida della Cremonese e rilancia. L'inizio di stagione del Como è di quelli importanti, un passo avanti rispetto alla scorsa stagione e l'inserimento dei nuovi che procede alla grande. La vittoria di Firenze in rimonta e quella in Coppa Italia contro il Sassuolo la dicono lunga su momento positivo dei lariani che, ora, vogliono confermarsi in casa contro i grigiorossi. In una situazione difficile per la città con l'alluvione dei giorni scorsi e la possibilità di nuove iniziative da parte del club: "È possibile. Adesso ci sarà una riunione in cui ci confronteremo con il presidente e Ludi. Si pensa alla gente di Como e mi fa piacere perché questo non è solo calcio. Noi lo abbiamo dimostrato, si può sempre aiutare", sottolinea il tecnico in conferenza. Il focus poi è sulla gara e sulle condizioni del gruppo soprattutto per Van den Brempt e Diao.
Il momento del Como e la fame dei giocatori
Il Como arriva alla sfida contro la Cremonese in un momento positivo, sia dal punto di vista dei risultati che della crescita collettiva. Fabregas sottolinea la continuità e il lavoro portato avanti dal gruppo: "C'è più continuità, ma anche il lavoro e il mercato. C'è gente con cui si lavora insieme da un anno". L’ex campione del mondo evidenzia soprattutto la mentalità della squadra: "Quando dico fame è quella volontà di imparare, di fare bene. Quello mi piace, quando parliamo con i giocatori giovani provano a rifare qualcosa". Cita esempi come Addai e Jesus Rodriguez, migliorati sul piano difensivo: "Hai visto l'altro giorno? Ha fatto scatti e sprint per recuperare 4 palloni". Secondo Fabregas è questo spirito di gruppo, questa voglia quotidiana, il vero motore della squadra: "Quello che mi dimostrano tutti i giorni è che hanno fame. Noi dobbiamo creare questa mentalità di gruppo".
La sfida alla Cremonese: rispetto e concentrazione
Il Como si prepara ad affrontare una Cremonese in fiducia e ben organizzata. Fabregas ha parole di grande rispetto per la squadra avversaria: "Squadra che ci crede, in fiducia, il mister ha le idee molto chiare. Una squadra che fa molto bene difensivamente" – ma anche capace di attaccare con qualità. L’assenza di Vardy potrebbe pesare, ma l’allenatore del Como avverte comunque del pericolo: "Bondo e Terracciano arrivano dal Milan, già ti dice che mercato hanno fatto". Fabregas insiste sull'importanza della mentalità: "Dobbiamo finalizzare il processo di 3 gare in 6 giorni e dobbiamo continuare così. Speriamo che si vada avanti così. Se domani non si fa bene non serve a niente". Non manca un richiamo alla concentrazione: "È una prova e un test, non è una difficoltà. Per vedere a che momento siamo sulla nostra strada".
Van der Brempt e Diao: niente rischi, fiducia in Posch
Sul fronte degli infortuni, Fabregas aggiorna sulla situazione di Van der Brempt e Diao: "Con Van der Brempt abbiamo deciso di andare con calma, non lo vedremo fino alla Juventus". La sosta nazionali sarà l’occasione per rientrare in gruppo, ma non si vogliono forzare i tempi. Per quanto riguarda Diao, invece: "Penso che ci vorranno 4-5 settimane di più e magari dopo la Juventus tornerà a disposizione". Intanto, buone impressioni su Posch, arrivato da poco ma subito convincente: "Cercavamo quel giocatore che va alto, in profondità. Al Bologna con Thiago Motta giocava sempre dentro, in tante dinamiche simili a quanto facciamo noi". Serve tempo per adattarsi, ma le basi sono buone: "Ha fatto anche la Champions. Ovvio, si deve abituare".
Cerri, l’addio di Busquets e la crescita di Perrone
Fabregas ha speso parole sentite per il ritorno in gruppo di Alberto Cerri, giocatore molto legato all’ambiente comasco: "Quando sono arrivato qui da giocatore, Cerri era molto importante. La gente lo apprezza anche per il ragazzo che è". La sua dedizione negli allenamenti è stata premiata: "Ho pensato se lo meritasse tanto, il gruppo ha apprezzato ed erano tutti contenti". Parlando di grandi centrocampisti, inevitabile un passaggio sull’addio al calcio di Sergio Busquets: "Un amico e una persona incredibile. È un giocatore che ti fa innamorare, se non gioca ti accorgi di quanto sia importante". Fabregas vede in Perrone un possibile erede: "È bravissimo nel gioco corto, ma deve crescere di più e fare passaggi anche più lunghi". Le qualità ci sono: "È intelligentissimo, alla Busquets, ha margini di crescita importanti".
