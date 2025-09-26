Fabregas, assenza Van der Brempt e Diao: "Forse con la Juve. Posch con Motta dinamiche simili" 

"Serve la mentalità giusta". Fabregas non si fida della Cremonese e rilancia. L'inizio di stagione del Como è di quelli importanti, un passo avanti rispetto alla scorsa stagione e l'inserimento dei nuovi che procede alla grande. La vittoria di Firenze in rimonta e quella in Coppa Italia contro il Sassuolo la dicono lunga su momento positivo dei lariani che, ora, vogliono confermarsi in casa contro i grigiorossi. In una situazione difficile per la città con l'alluvione dei giorni scorsi e la possibilità di nuove iniziative da parte del club: "È possibile. Adesso ci sarà una riunione in cui ci confronteremo con il presidente e Ludi. Si pensa alla gente di Como e mi fa piacere perché questo non è solo calcio. Noi lo abbiamo dimostrato, si può sempre aiutare", sottolinea il tecnico in conferenza. Il focus poi è sulla gara e sulle condizioni del gruppo soprattutto per Van den Brempt e Diao .

Il momento del Como e la fame dei giocatori

Il Como arriva alla sfida contro la Cremonese in un momento positivo, sia dal punto di vista dei risultati che della crescita collettiva. Fabregas sottolinea la continuità e il lavoro portato avanti dal gruppo: "C'è più continuità, ma anche il lavoro e il mercato. C'è gente con cui si lavora insieme da un anno". L’ex campione del mondo evidenzia soprattutto la mentalità della squadra: "Quando dico fame è quella volontà di imparare, di fare bene. Quello mi piace, quando parliamo con i giocatori giovani provano a rifare qualcosa". Cita esempi come Addai e Jesus Rodriguez, migliorati sul piano difensivo: "Hai visto l'altro giorno? Ha fatto scatti e sprint per recuperare 4 palloni". Secondo Fabregas è questo spirito di gruppo, questa voglia quotidiana, il vero motore della squadra: "Quello che mi dimostrano tutti i giorni è che hanno fame. Noi dobbiamo creare questa mentalità di gruppo".

La sfida alla Cremonese: rispetto e concentrazione

Il Como si prepara ad affrontare una Cremonese in fiducia e ben organizzata. Fabregas ha parole di grande rispetto per la squadra avversaria: "Squadra che ci crede, in fiducia, il mister ha le idee molto chiare. Una squadra che fa molto bene difensivamente" – ma anche capace di attaccare con qualità. L’assenza di Vardy potrebbe pesare, ma l’allenatore del Como avverte comunque del pericolo: "Bondo e Terracciano arrivano dal Milan, già ti dice che mercato hanno fatto". Fabregas insiste sull'importanza della mentalità: "Dobbiamo finalizzare il processo di 3 gare in 6 giorni e dobbiamo continuare così. Speriamo che si vada avanti così. Se domani non si fa bene non serve a niente". Non manca un richiamo alla concentrazione: "È una prova e un test, non è una difficoltà. Per vedere a che momento siamo sulla nostra strada".