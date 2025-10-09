Como-Juve, l'allarme Nico Paz e l'esito dei ricorsi per le squalifiche di Jesus Rodriguez e Fabregas

È stata rinviata di un giorno la partita amichevole tra Argentina e Porto Rico , inizialmente prevista per lunedì 13 ottobre al Soldier Field di Chicago, ma spostata al Chase Stadium di Fort Lauderdale, Miami, il giorno dopo . Questa notizia non farà contenti Cristian Chivu e Cesc Fabregas , allenatori rispettivamente di Lautaro Martinez e Nico Paz . I due sono gli unici giocatori di Serie A presenti nella lista dei convocati del ct Lionel Scaloni . Con il rinvio della partita, torneranno in Italia dagli Stati Uniti con meno riposo nelle gambe rispetto al programma previsto. Il che vuol dire che entrambi avranno meno tempo a disposizione per smaltire il fuso orario ed essere al meglio per la ripresa del campionato.

Domenica 19 ottobre c'è Como-Juve

Sia l'Inter che il Como avranno due impegni sulla carta piuttosto complicati alla ripresa del campionato. I nerazzurri sabato 18 ottobre faranno visita alla Roma, prima in classifica a pari punti col Napoli. I lariani invece ospiteranno la Juventus il 19 ottobre alle 12:30. La Federcalcio argentina ha spiegato che lo spostamento della partita è causa della situazione a Chicago, dove il presidente Donald Trump ha schierato la Guardia Nazionale per sedare le proteste contro la repressione dell'immigrazione. Rientrando 24 ore più tardi, Lautaro Martinez e Nico Paz rischiano di non essere al top della condizione dopo la pausa nazionali. Una situazione che tiene in allerta anche i fantallenatori che li hanno in rosa, trattandosi di due top di reparto: uno di centrocampo e uno d'attacco.