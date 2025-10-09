Como-Juve, l'allarme Nico Paz e l'esito dei ricorsi per le squalifiche di Jesus Rodriguez e Fabregas

Il Como dovrà fare a meno di due pedine fondamentali anche contro la Juventus. La Prima Sezione della Corte d’Appello della Figc ha infatti respinto il reclamo presentato dal club lariano, confermando le sanzioni inflitte dopo la gara contro la Cremonese del 27 settembre, valida per la quinta giornata di Serie A. Una decisione che lascia l’allenatore Fabregas e l’attaccante Jesus Rodriguez ancora ai box, complicando la preparazione della sfida in programma contro i bianconeri.
Le squalifiche
L’esito del ricorso chiude ogni margine di appello per il club lombardo, che dovrà fare affidamento sull’assistente tecnico e su una formazione rimaneggiata. L’assenza in panchina di Fabregas e quella in campo di Jesus Rodriguez si faranno sentire, soprattutto contro una Juventus determinata a riprendere nel migliore dei modi il campionato, dopo le deludenti prestazioni delle ultime settimane. Il Como, invece, dovrà trasformare la delusione per il verdetto in una spinta agonistica, cercando di trovare nuove soluzioni per restare competitivo anche senza due dei suoi uomini simbolo.
Confermate tre giornate a Jesus Rodriguez, due a Fabregas
Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso oggi dalla Federcalcio, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha deciso di rigettare integralmente il reclamo del Como, rendendo definitive le sanzioni comminate in primo grado. Per Jesus Rodriguez resta confermata la squalifica di tre giornate, mentre per Fabregas viene ribadita la squalifica di due giornate con l’aggiunta di un’ammonizione. Le sanzioni erano arrivate a seguito dei comportamenti ritenuti non conformi al regolamento nel corso della partita con la Cremonese, terminata con un acceso finale. Una decisione che priva il Como di due figure chiave proprio nel momento in cui la squadra si appresta ad affrontare una trasferta impegnativa come quella contro la Juventus, match in cui servirà massima concentrazione.
Rinviata Argentina-Porto Rico
È stata rinviata di un giorno la partita amichevole tra Argentina e Porto Rico, inizialmente prevista per lunedì 13 ottobre al Soldier Field di Chicago, ma spostata al Chase Stadium di Fort Lauderdale, Miami, il giorno dopo. Questa notizia non farà contenti Cristian Chivu e Cesc Fabregas, allenatori rispettivamente di Lautaro Martinez e Nico Paz. I due sono gli unici giocatori di Serie A presenti nella lista dei convocati del ct Lionel Scaloni. Con il rinvio della partita, torneranno in Italia dagli Stati Uniti con meno riposo nelle gambe rispetto al programma previsto. Il che vuol dire che entrambi avranno meno tempo a disposizione per smaltire il fuso orario ed essere al meglio per la ripresa del campionato.
Domenica 19 ottobre c'è Como-Juve
Sia l'Inter che il Como avranno due impegni sulla carta piuttosto complicati alla ripresa del campionato. I nerazzurri sabato 18 ottobre faranno visita alla Roma, prima in classifica a pari punti col Napoli. I lariani invece ospiteranno la Juventus il 19 ottobre alle 12:30. La Federcalcio argentina ha spiegato che lo spostamento della partita è causa della situazione a Chicago, dove il presidente Donald Trump ha schierato la Guardia Nazionale per sedare le proteste contro la repressione dell'immigrazione. Rientrando 24 ore più tardi, Lautaro Martinez e Nico Paz rischiano di non essere al top della condizione dopo la pausa nazionali. Una situazione che tiene in allerta anche i fantallenatori che li hanno in rosa, trattandosi di due top di reparto: uno di centrocampo e uno d'attacco.
Il Como dovrà fare a meno di due pedine fondamentali anche contro la Juventus. La Prima Sezione della Corte d’Appello della Figc ha infatti respinto il reclamo presentato dal club lariano, confermando le sanzioni inflitte dopo la gara contro la Cremonese del 27 settembre, valida per la quinta giornata di Serie A. Una decisione che lascia l’allenatore Fabregas e l’attaccante Jesus Rodriguez ancora ai box, complicando la preparazione della sfida in programma contro i bianconeri.
Le squalifiche
L’esito del ricorso chiude ogni margine di appello per il club lombardo, che dovrà fare affidamento sull’assistente tecnico e su una formazione rimaneggiata. L’assenza in panchina di Fabregas e quella in campo di Jesus Rodriguez si faranno sentire, soprattutto contro una Juventus determinata a riprendere nel migliore dei modi il campionato, dopo le deludenti prestazioni delle ultime settimane. Il Como, invece, dovrà trasformare la delusione per il verdetto in una spinta agonistica, cercando di trovare nuove soluzioni per restare competitivo anche senza due dei suoi uomini simbolo.
Confermate tre giornate a Jesus Rodriguez, due a Fabregas
Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso oggi dalla Federcalcio, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha deciso di rigettare integralmente il reclamo del Como, rendendo definitive le sanzioni comminate in primo grado. Per Jesus Rodriguez resta confermata la squalifica di tre giornate, mentre per Fabregas viene ribadita la squalifica di due giornate con l’aggiunta di un’ammonizione. Le sanzioni erano arrivate a seguito dei comportamenti ritenuti non conformi al regolamento nel corso della partita con la Cremonese, terminata con un acceso finale. Una decisione che priva il Como di due figure chiave proprio nel momento in cui la squadra si appresta ad affrontare una trasferta impegnativa come quella contro la Juventus, match in cui servirà massima concentrazione.