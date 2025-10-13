Tuttosport.com

Como sta con De Siervo, sì alla sfida col Milan a Perth: “Una missione, invitiamo i tifosi”

Il club lombardo ha pubblicato un comunicato per spiegare i motivi dietro la scelta della trasferta in Australia
Como sta con De Siervo, sì alla sfida col Milan a Perth: "Una missione, invitiamo i tifosi"
2 min
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Milan-Como a Perth è già al centro del dibattito e ancora devono passare diversi mesi per vederle in campo. Le parole di Rabiot contro la lunga trasferta in Australia e la risposta molto accessa di De Siervo contro il giocatore hanno diviso i tifosi. In molti sono contrari vista l'impossibilità di seguire la propria squadra e spesso la Curva rossonera fa la differenza in questi casi. Anche Maignan ha condiviso il pensiero del compagno di squadra con un netto: "Perdiamo una partita casalinga, non ne capisco il motivo". Il Como invece ha preso una posizione chiara e si è messo dalla parte della Lega.

Il comunicato del Como

Cara famiglia del Como, cari amici e compagni tifosi della Serie A, se la FIFA darà il via libera, il Como 1907 andrà a Perth, in Australia, a febbraio per affrontare il Milan, partecipando a una missione comune per riportare la Serie A al centro del calcio mondiale e garantire un futuro più solido a tutti i club che la rappresentanoSiamo consapevoli che questo viaggio potrebbe richiedere sacrifici in termini di comodità, comfort e routine. Tuttavia, a volte il sacrificio è essenziale, non per il beneficio individuale, ma per il bene comune, per la crescita e, soprattutto, per la sopravvivenza della lega stessa" - ha spiegato il club con una nota ufficiale.

Il confronto con la Ligue 1 e la Premier League

Il Como ha fatto un parallelismo tra la Ligue 1, in difficoltà economica, e la Premier League che invece esporta il proprio brand in tutto il mondo: “In Francia, il crollo dell’accordo di trasmissione nazionale ha lasciato i club nel caos, i giocatori senza stipendio e i tifosi demoralizzati. La Premier League continua a dominare la scena mondiale. I suoi ultimi accordi di trasmissione hanno un valore di oltre 12 miliardi di sterline per il prossimo ciclo dal 2025 al 2029“.

I numeri della Serie A e l'obiettivo Como

La società lombarda ha poi comunicato anche i dati de campionato italiano: “L’accordo televisivo nazionale della Serie A ha un valore di circa 900 milioni di euro all’anno, e i suoi diritti internazionali generano meno del dieci per cento di quanto guadagna la Premier League all’estero. Dobbiamo chiederci onestamente come possiamo trattenere i nostri migliori giocatori, costruire squadre competitive e attrarre l’élite mondiale in Serie A se non ci adattiamoIl nostro obiettivo è chiaro. Vogliamo riportare la Serie A alla gloria di cui godeva negli anni ’90. Proprio come abbiamo rappresentato con orgoglio il calcio italiano al The Soccer Tournament (TST) negli Stati Uniti, ora portiamo la stessa missione a Perth. Non si tratta solo di una partita".

L'iniziativa per i tifosi

Il Como ha concluso la nota illustrando un’iniziativa rivolta ai propri supporters: “Invitiamo 50 tifosi a unirsi a noi in questo viaggio in Australia per stare al nostro fianco come ambasciatori del Como 1907 e della Serie A. Insieme mostreremo al mondo ciò che il calcio italiano rappresenta veramente: tradizione, cuore e speranza per il futuro".

